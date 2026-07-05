Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче Норвегии и Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026.
«Я ставлю на Норвегию, честно говоря, потому что Бразилия не впечатляет. Хотя они первые матчи неплохо играли, но уровень сопротивления был не такой высокий. Норвегия переживает сейчас футбольный бум, я так понял, у них неплохое поколение выросло. Сёрлот, Холанн и Эдегор делают игру в атаке, и в обороне практически тоже проблем нет. Кроме одной игры с Францией, которую они провалили, но там играл практически второй состав — они уже готовились к 1/16 финала.
Конечно, все поставят на Бразилию, потому что там и техничные футболисты, и играют они разнообразнее немножко. Но я бы поставил на Норвегию, потому что это дисциплина, хорошие быстрые атаки и хорошие игроки впереди: Эдегор, Холанн и Сёрлот», — приводит слова Гришина « Матч ТВ ».
Матч Норвегия — Бразилия состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 23:00 мск.