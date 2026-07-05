Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче Норвегии и Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026.

сборная Норвегии globallookpress.com

«Я ставлю на Норвегию, честно говоря, потому что Бразилия не впечатляет. Хотя они первые матчи неплохо играли, но уровень сопротивления был не такой высокий. Норвегия переживает сейчас футбольный бум, я так понял, у них неплохое поколение выросло. Сёрлот, Холанн и Эдегор делают игру в атаке, и в обороне практически тоже проблем нет. Кроме одной игры с Францией, которую они провалили, но там играл практически второй состав — они уже готовились к 1/16 финала.

Конечно, все поставят на Бразилию, потому что там и техничные футболисты, и играют они разнообразнее немножко. Но я бы поставил на Норвегию, потому что это дисциплина, хорошие быстрые атаки и хорошие игроки впереди: Эдегор, Холанн и Сёрлот», — приводит слова Гришина « Матч ТВ ».

Матч Норвегия — Бразилия состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 23:00 мск.