Легендарный полузащитник Стивен Джеррард признан величайшим футболистом в истории «Ливерпуля». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Итоговый рейтинг был составлен на основе масштабного исследования, в котором учитывались статистические показатели игроков за 134-летнюю историю клуба, результаты голосования болельщиков, собравшего более 1,35 миллиона участников, а также мнения бывших звёзд красных.

При определении лучшего футболиста оценивались не только индивидуальное мастерство и вклад в успехи команды, но и влияние на историю клуба, лидерские качества и наследие, оставленное на «Энфилде».

Джеррард завершил игровую карьеру в составе «Ливерпуля» весной 2015 года. За годы выступлений он провёл более 700 матчей за первую команду, войдя в число всего трёх футболистов, достигших этой отметки, а также забил 186 голов, став одной из главных легенд клуба.