Бывший полузащитник сборной Португалии Мигел Данни высказался о предстоящем матче национальной команды против Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

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«В 1/16 финала у Португалии был сложный матч с сильной сборной, но в итоге команда одержала важную победу. Следующий матч с Испанией тоже будет непростым, но я верю, что мы сможем победить и пройти дальше. Не только Роналду, но и все игроки сборной Португалии понимают, что им нужно выкладываться на поле ещё больше. Они знают, что являются действительно хорошими футболистами, но пока демонстрируют не весь свой потенциал. Однако я верю, что с каждым матчем они будут играть всё лучше и лучше», — цитирует Данни « Чемпионат ».

Матч Португалия — Испания состоится 6 июля и начнется в 22:00 мск.