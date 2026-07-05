Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич покинет свой пост, сообщает Jutarnji.

Златко Далич globallookpress.com

По информации источника, контракт 59-летнего тренера не будет продлен между сторонами, так как Далич продолжит работу в одном из клубов ОАЭ.

Местная футбольная федерация рассматривает в качестве преемника Славена Билича, ранее работавшего с национальной командой в период с 2006 по 2012 год. Утверждается, что специалист готов вернуться в сборную Хорватии.

Далич возглавлял сборную Хорватии с 2017 года. При нем команда завоевала серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые медали ЧМ-2022, а также доходила до финала Лиги наций-2022/2023.