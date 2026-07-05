Бывший российский футболист Дмитрий Черышев оценил ЧМ-2026, который в эти дни проходит на полях США, Мексики и Канады.

Дмитрий Черышев globallookpress.com

«Чемпионат мира интересен. Было много сенсаций. Великолепно сыграла сборная ДР Конго. Никто не ожидал, что они выйдут из группы. Потом всё потихонечку стало вставать на свои места. Удивили сборные Канады и США — как легко они вышли из группы. Это удивило больше всего. Мы всегда говорим, что МЛС — своеобразный чемпионат. Не думал, что эти сборные играют на таком высоком уровне. А они спокойно вышли из группы», — приводит слова Черышева «Чемпионат».

Напомним, что чемпионат мира завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.