Бывший российский футболист Дмитрий Черышев оценил ЧМ-2026, который в эти дни проходит на полях США, Мексики и Канады.
«Чемпионат мира интересен. Было много сенсаций. Великолепно сыграла сборная ДР Конго. Никто не ожидал, что они выйдут из группы. Потом всё потихонечку стало вставать на свои места. Удивили сборные Канады и США — как легко они вышли из группы. Это удивило больше всего. Мы всегда говорим, что МЛС — своеобразный чемпионат. Не думал, что эти сборные играют на таком высоком уровне. А они спокойно вышли из группы», — приводит слова Черышева «Чемпионат».
Напомним, что чемпионат мира завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.