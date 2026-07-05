Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе сборной Франции над командой Парагвая (1:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Не очень понравился матч. Хотелось увидеть красивый футбол, а было очень много провокаций. Был очень вязкий футбол со стороны Парагвая. Это понятно, потому что Франция очень сильная сборная, которая является фаворитом. Поэтому Парагвай так действовал. Удивили и несколько решений арбитра. Кажется, что он потерял нити игры. Хорошо, что в моменте с пенальти ВАР правильно вмешался в эпизод», — цитирует Булыкина « Спорт-Экспресс ».

Благодаря этой победе сборная Франции пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против команды Марокко. Парагвай покинул турнир.