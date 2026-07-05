Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о предстоящей игре команды против Эрлинга Холанна 1/8 финала ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Все знают Холанна, мне не нужно объяснять своей защите, как он играет. Они знают его лучше меня, потому что много раз встречались с ним на поле. Мы сосредоточены на подготовке к матчу, принимая во внимание качества Холанна, поскольку он очень, очень опасный нападающий», — приводит слова Анчелотти издание AS.

Матч между сборными Бразилии и Норвегии состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 23:00 мск.