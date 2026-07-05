5 июля сборная Бразилии проведёт матч 1/8 финала ЧМ-2026 против Норвегии. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

«Да, Неймар и Винисиус могут играть вместе. Более того, я уверен, что они выйдут на поле одновременно. Это обязательно произойдёт», — приводит слова Анчелотти UOL.

Наставник «селесао» дал понять, что такой вариант вполне реален и болельщики обязательно увидят обоих лидеров в одном составе.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о возможности совместного появления на поле Неймара и Винисиуса Жуниора .

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