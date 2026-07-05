Известный российский игрок и тренер Дмитрий Аленичев рассказал, что для него вылет сборной Германии в 1/16 финала ЧМ от Парагвая (1:1, 3:4 пен.) стал очень неожиданным.

Юлиан Нагельсман — бывший тренер Германии globallookpress.com

«Вылет Германии уже в 1/16 финала удивил не только меня, но и всех поклонников футбола. И ещё я в восхищении от игры Лионеля Месси. Изначально не рассчитывал, что они пройдут до полуфинала. Максимум — четвертьфинал, но, как видите, они вылетели в первом раунде плей‑офф. И ничего сенсационного в этом не вижу. У Германии не то поколение, что было раньше. В составе собраны хорошие футболисты, но не более того», — сказал Аленичев «Матч ТВ».

После неудачного выступления на мундиале в отставку был отправлен Юлиан Нагельсман, а вместо него многие СМИ пророчат назначение Юргена Клоппа.