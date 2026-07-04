Опытный голкипер национальной команды Кабо-Верде Возинья подвел итоги выступления своей сборной на чемпионате мира 2026 года после завершения борьбы в плей-офф.

«Мы сделали так, чтобы весь мир узнал о Кабо-Верде. Сегодня мы сыграли с Аргентиной достойно. Это была битва не между Возиньей и Месси, а между Кабо-Верде и Аргентиной. Конечно, итоговый результат разочаровывает, но мы счастливы и гордимся. У нас великолепная команда и игроки», — цитирует Возинью A Bolа.

В субботу, 4 июля, островное государство в драматичном противостоянии стадии 1/16 финала мирового первенства потерпело поражение от сборной Аргентины со счетом 2:3, пропустив решающий гол в дополнительное время.