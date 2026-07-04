Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Крисенсио Саммервилл попал в сферу интересов трех клубов английской Премьер-лиги, сообщает издание The Guardian.

Крисенсио Саммервилл globallookpress.com

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за футболистом уже долгое время, а сейчас к гонке за игрока присоединился «Фулхэм». Ожидается, что форвард точно сменит клуб в летнее трансферное окно из-за вылета «молотобойцев» в Чемпионшип.

В минувшем сезоне Саммервилл сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Вест Хэмом» действует до лета 2029 года.