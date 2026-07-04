Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Столе Сольбаккен globallookpress.com

«Анчелотти? Он один из величайших тренеров в европейском футболе. Возможно, величайший — он выигрывал Лигу чемпионов пять раз и завоевывал титулы в разных странах.

То, как он обращается с соперниками, то, как он себя ведет, — это то, на что все должны равняться. Для футбола также здорово, что он начал работать со сборными, возглавив крупнейшую национальную команду.

Эта встреча — большая честь для нас, но завтра мы должны победить его и Бразилию, чтобы остаться на турнире», — приводит слова Сольбаккена ESPN.

Матч Норвегия — Бразилия состоится 5 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.