Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре Мохамеда Салаха в составе сборной Египта на чемпионате мира.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Безусловно, Салах — топ‑футболист, соответствующий уровню плей‑офф чемпионата мира. Однако есть вопросы по его физическому состоянию. Его хватило на матч с австралийцами, которые в конце игры откровенно встали. Дальше будут совершенно другие скорости. Например, в матче с той же Аргентиной. Там потребуется физическая готовность, а она у Салаха сейчас не на высшем уровне»,— цитирует Радимова « Матч ТВ ».

Напомним, что в матче 1/16 финала ЧМ-2026 Салах помог сборной Египта победить в серии пенальти Австралию. В следующем матче египтяне сыграют с победителем матча Аргентина — Кабо-Верде.