Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2026 против команды Египта, отметив высокий уровень будущего соперника.
В 1/16 финала аргентинцы лишь в дополнительное время сумели сломить сопротивление сборной Кабо-Верде, одержав непростую победу со счётом 3:2.
«С субботы начинаем настраиваться на Египет. Будет сложный матч. На чемпионате мира у каждой команды прекрасная подготовка. Египет может создать нам трудности», — приводит слова полузащитника пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.