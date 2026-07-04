«С субботы начинаем настраиваться на Египет. Будет сложный матч. На чемпионате мира у каждой команды прекрасная подготовка. Египет может создать нам трудности», — приводит слова полузащитника пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

В 1/16 финала аргентинцы лишь в дополнительное время сумели сломить сопротивление сборной Кабо-Верде, одержав непростую победу со счётом 3:2.

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2026 против команды Египта, отметив высокий уровень будущего соперника.

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