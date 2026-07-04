Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана получит компенсацию в размере 6,8 миллиона евро после досрочного расторжения контракта с Немецким футбольным союзом. Об этом сообщает Kicker.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

По информации источника, выплаты предусмотрены не только для самого Нагельсмана, но и для двух его помощников — Беньямина Глюка и Беньямина Хюбнера.

Решение об отставке тренерского штаба было принято после неудачного выступления сборной Германии на чемпионате мира 2026 года. Немецкая команда завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти.

Главным кандидатом на пост нового наставника сборной Германии считается Юрген Клопп. Сообщается, что стороны продолжают переговоры.