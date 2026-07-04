Хорватский полузащитник Лука Модрич близок к подписанию нового контракта с «Миланом», несмотря на статус свободного агента.

Лука Модрич globallookpress.com

Как сообщает Gazzetta dello Sport, 40-летний футболист в ближайшее время может оформить новое соглашение с «россонери», за которых выступал в прошлом сезоне. Одним из главных сторонников продления сотрудничества является новый главный тренер миланского клуба Рубен Аморим, который рассчитывает сохранить опытного хавбека в составе.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Модрич может завершить профессиональную карьеру уже этим летом, однако теперь наиболее вероятным вариантом развития событий считается продолжение его выступлений за «Милан».

В минувшем сезоне чемпионата Италии хорватский ветеран принял участие в 34 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.