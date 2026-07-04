Юрген Клопп выразил готовность занять пост главного тренера сборной Германии.

Юрген Клопп globallookpress.com

По информации Sky, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) в ближайшее время вылетит в США для проведения переговоров с 59-летним специалистом. Боссы немецкого футбола хотят добиться принципиального согласия тренера еще до окончания текущего чемпионата мира. На этой встрече стороны обсудят спортивные и структурные аспекты сотрудничества, при этом Клоппу готовы предоставить широкие полномочия и право полностью сформировать собственный тренерский штаб.

В DFB также рассчитывают, что компания Red Bull и Оливер Минцлафф согласятся на компромисс по сумме компенсации. В таком случае Юрген Клопп станет первым наставником в истории национальной команды Германии, за выкуп которого федерация заплатит отступные.