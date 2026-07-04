5 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Улытау». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Ордабасы»
Турнирное положение: «Ордабасы» после 15-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) набрал 37 очков и борется за чемпионский титул.
Команда на два балла отстает от лидирующего «Кайрата», который провел на три игры больше, а также на 10 пунктов опережает ближайшего преследователя «Окжетпеса».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 15-го тура национального первенства коллектив на чужом поле одержал победу над тем же «Улытау» (1:0).
Перед этим коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах разобрался с «Каспием» Актау — 2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, состоявшиеся в разных турнирах, «Ордабасы» только выигрывал.
И такие выступления, и преимущество в классе над соперником не предвещают другого результата грудящего поединка, кроме победы фаворита.
Жасулан Амир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Премьер-лиги с шестью голами.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» после 15-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 23 очка в активе и борется за еврокубки.
Команда занимает шестое место с отставанием в четыре пункта от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Ордабасы» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив набрал лишь один балл, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Кайсаром» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Улытау» проиграл только однажды при одной победе и двух ничьих.
Это не слишком убедительная форма гостей для того, чтобы рассчитывать по крайней мере на мировой исход, но самое главное — соперник куда сильнее их.
Георгий Бугулов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Ордабасы» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Улытау» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Улытау» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.32. Ничья — в 4.50, выигрыш «Улытау» — в 7.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.
И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, перевес фаворита в классе обещает более результативную игру.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку так было в двух из четырех последних матчей «Улытау».
Ставка: обе команды забьют за 2.20