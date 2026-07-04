прогноз на матч за лидерство в чемпионате Казахстана, ставка за 1.80

5 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Улытау». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» после 15-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) набрал 37 очков и борется за чемпионский титул.

Команда на два балла отстает от лидирующего «Кайрата», который провел на три игры больше, а также на 10 пунктов опережает ближайшего преследователя «Окжетпеса».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 15-го тура национального первенства коллектив на чужом поле одержал победу над тем же «Улытау» (1:0).

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Перед этим коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах разобрался с «Каспием» Актау — 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в семи последних поединках, состоявшиеся в разных турнирах, «Ордабасы» только выигрывал.

И такие выступления, и преимущество в классе над соперником не предвещают другого результата грудящего поединка, кроме победы фаворита.

Жасулан Амир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Премьер-лиги с шестью голами.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» после 15-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 23 очка в активе и борется за еврокубки.

Команда занимает шестое место с отставанием в четыре пункта от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Ордабасы» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив набрал лишь один балл, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Кайсаром» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Улытау» проиграл только однажды при одной победе и двух ничьих.

Это не слишком убедительная форма гостей для того, чтобы рассчитывать по крайней мере на мировой исход, но самое главное — соперник куда сильнее их.

Георгий Бугулов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Ордабасы» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Улытау» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Улытау» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.32. Ничья — в 4.50, выигрыш «Улытау» — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, перевес фаворита в классе обещает более результативную игру.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ордабасы» — «Улытау» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку так было в двух из четырех последних матчей «Улытау».

2.20 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ордабасы» — «Улытау» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют за 2.20