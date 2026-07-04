Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о возможном усилении команды во время летнего трансферного окна.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«У нас очень хорошая команда. Знаю, что клуб прилагает большие усилия и очень много работает, над трансферами в том числе. Самое главное для нас — сохранить команду, сохранить тех ребят, которые у нас есть. Далее клуб постарается привезти двух-трех футболистов, которые могут нас усилить, но еще раз повторю: самое главное — это сохранить наш костяк, который у нас есть», — отметил Карседо в эфире Okko Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» финишировал четвертым в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России.