Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал возможный переход хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний футболист близок к трансферу в клуб из Саудовской Аравии. Сообщается, что сумма сделки составит 25 миллионов евро, а годовая зарплата игрока достигнет шести миллионов евро.

Карпукас поддержал решение коллеги сменить чемпионат, отметив, что такой шаг не означает завершение карьеры на высоком уровне.

«Переход Сперцяна в "Аль-Ахли"? Поддерживаю», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара».