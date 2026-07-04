Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Осуждать Сперцяна за переход в Саудовскую Аравию ни в коем случае нельзя. Каждый футболист распоряжается своей карьерой так, как считает нужным. Наверное, кто-то уже представлял Эдуарда в Лиге чемпионов в составе какого-нибудь топ-клуба, но это не проблема Сперцяна.

Думаю, он мог бы заиграть в Европе на приличном уровне. Но если предложений как таковых не было, то чего тут говорить? В Саудовской Аравии не последние футболисты играют, но уровень футбола все равно далек от того, что есть в Европе.

Глядя на это, теперь тот же Батраков может пойти по пути Сперцяна и выбрать деньги, а не футбол. Такое исключать нельзя. Если пришли за Сперцяном, могут прийти и за Батраковым», — приводит слова Канчельскиса «Советский Спорт».

Ранее была информация, что «Аль-Ахли» намерен купить Сперцяна за 25 миллионов евро во время летнего трансферного окна.