Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс высоко оценил выступление Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Матс Хуммельс globallookpress.com

Экс-футболист признался, что был впечатлён игрой африканской команды, которая сумела навязать серьёзную борьбу одному из главных фаворитов турнира.

«Кабо-Верде. Это была самая впечатляющая игра от явного аутсайдера, которую я когда-либо видел. Моё огромное уважение», — написал Хуммельс в социальной сети X.

Сборная Кабо-Верде завершила своё выступление на мировом первенстве на стадии 1/16 финала, уступив действующему чемпиону мира Аргентине со счётом 2:3 в дополнительное время.