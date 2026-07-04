Полузащитник Леон Горецка не станет игроком «Милана» в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Milan News.

Леон Горецка globallookpress.com

По информации источника, немецкий хавбек поддерживал контакты с представителями итальянского клуба, однако изменения в руководстве и на тренерском мостике «россонери» существенно осложнили возможность оформления сделки.

Отмечается, что интерес к 31-летнему футболисту также проявляет «Ювентус». Тем не менее туринский клуб пока не предпринимает активных шагов для подписания опытного полузащитника.

Последним клубом Горецки была «Бавария», цвета которой он защищал с 2018 года. В составе мюнхенского гранда немец завоевал множество трофеев, включая Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

До перехода в «Баварию» Горецка выступал за «Шальке» и «Бохум».