Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нынешнем положении дел в команде.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Вот уже 14 лет я получаю удовольствие от своей работы. Я знаю, какая это привилегия и гордость — быть здесь. Конечно, на мне лежит ответственность. Я знаю, что заслуга в первую очередь принадлежит игрокам, а затем, как следствие, тренеру и штабу. Помимо футбольных качеств игроков, есть еще и человеческая сторона. Мы участвуем в спортивном приключении, и судить нас будут по результатам. Но это также и человеческое приключение.

Критерий номер один — спортивный, но в команде хороший настрой, есть дружеские связи, как и в любой группе. Кланов у нас нет. Все они нацелены на результат. Чем меньше мне приходится вмешиваться, тем лучше. Я общаюсь с ними, много разговариваю — коллективно и индивидуально, чтобы подготовить их, или если что-то идет вразрез с коллективными интересами. Нам редко приходится вмешиваться в этот аспект. У них отличный характер», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, что сборная Франции уже вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против национальной команды Парагвая.