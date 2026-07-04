Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо прокомментировал победу своей команды над Ганой в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Сборная Колумбии globallookpress.com

Колумбийцы добились минимальной победы со счётом 1:0 благодаря точному удару Джона Ариаса уже на 14-й минуте встречи. Этот успех позволил «кофейщикам» пробиться в 1/8 финала мирового первенства.

После игры Лоренсо отметил, что его подопечные создали достаточно моментов, однако могли действовать эффективнее в завершающей стадии атак. При этом наставник остался доволен игрой команды в обороне.

«У нас были некоторые проблемы с реализацией. При этом мне понравилось то, как команда сыграла в защите. Ценю то, что у соперников практически не было моментов у наших ворот», — приводит слова Лоренсо пресс-служба ФИФА.

В следующем раунде плей-офф чемпионата мира сборная Колумбии встретится со Швейцарией, которая в своём матче 1/16 финала уверенно обыграла Алжир со счётом 2:0.