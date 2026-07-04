Сборные Колумбии и Ганы встретятся в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира. Матч состоится 4 июля в 04:30 мск в Канзас Сити, США. Расскажем, где и как смотреть эту игру.

Колумбия выглядит предпочтительнее в этой игре. «Кофейные» выиграли группу К благодаря нулевой ничье с Португалией в третьем туре. Помимо этого колумбийский коллектив одержал две победы, выиграв у ДР Конго и Узбекистана.

Сборная Ганы не выглядела так уверенно в своем квартете. Победить команде удалось лишь Панаму. При этом ничья с Англией сыграла огромное значение для «Черных звезд» и даже поражение от Хорватии не помешало им выйти в плей-офф через третье место.

Колумбия — фаворит, но Гана показала, что умеет терпеть и ждать своего момента. Поможет ли ей это в сегодняшнем матче?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.45 — победа Колумбии, 9.00 — победа Ганы, 1.20 — проход Колумбии, 4.60 — проход Ганы.

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, стоит ли ждать уверенной победы Колумбии. Также они поделились ставками на тотал поединка.

Прогноз ИИ: победа сборной Ганы со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Колумбия — Гана смотрите на LiveCup.Run.

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