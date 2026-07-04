Нападающий сборной Франции Брэдли Баркола высказался о конкуренции в линии атаки национальной команды на ЧМ-2026.

Брэдли Баркола globallookpress.com

«Мне доставляет огромное удовольствие играть с такими игроками. Мы пасуем мяч, атакуем, защищаемся вместе, и можем только наслаждаться игрой. Это действительно большая честь — играть с такими игроками.

У каждого из нас есть свои сильные стороны. Я сам стараюсь располагаться там, где есть свободное пространство при движении.

Нам очень нравится играть вместе, благодаря этому мы играем так, будто вернулись в свой район. Мы не слишком усложняем: берем мяч и делаем что хотим, поэтому все работает», — приводит слова Баркола L'Equipe.

Баркола выходил на поле во всех трёх матчах группового этапа, а также в игре 1/16 финала против Швеции (3:0). На счету 23-летнего форварда два мяча и одна результативная передача на турнире.