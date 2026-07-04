Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о скором трансфере хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Насколько я знаю, просто было очень хорошее предложение. В Европе таких предложений нет, плюс только арабы могли заплатить такую трансферную цену. Поэтому он и уйдет туда.

Если он там будет хорошо играть и Армения удачно выступит в отборе, в Европу он может перебраться. Таких примеров мало, но если он захочет, то он там заработает и поедет поиграет в Европу. Смотря какое предложение будет», — цитирует Аршавина « Матч ТВ ».

Ранее была информация, что сумма трансфера 26-летнего армянина составит 25 млн евро. Трансфер может быть закрыт в самое ближайшее время.