Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о ЧМ-2026.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«В финале будут играть Франция и Англия. А победит Франция. Собираюсь ли на финал? Дай бог. Зависит от того, будут ли билеты. С этим большие проблемы.

Удивление турнира? Чтобы кто‑то удивил из команд, такого нет. Удивило, как вырос уровень футбола за 20–30 лет. Например, сборная Гаити. В моем представлении они раньше, как папуасы, ходили, а сейчас с мячом работают не хуже других. Про Кабо‑Верде ничего сказать не могу, я спал. Я рад, что Аргентина прошла дальше. Слышал только о Возинье, но не подписался на него, если вы хотите это узнать», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня стартовала 1/8 финала чемпионата мира. Франция на этой стадии турнира сыграет против Парагвая, а Англия — против Мексики.