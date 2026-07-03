Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился эмоциями после выхода национальной команды в 1/8 финала ЧМ-2026.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Испанцы уверенно преодолели барьер 1/16 финала, разгромив сборную Австрии со счётом 3:0. После матча молодой форвард поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что мечтает привести свою сборную к победе на мировом первенстве.

«Я очень благодарен за поддержку. Это сильно мне помогает. Победа на чемпионате мира — это самое большое достижение, нет ничего лучше чемпионата мира. Когда ребёнок мечтает, он мечтает именно об этом. Пройти дальше и исполнить мою мечту — выиграть чемпионат мира со сборной Испании», — приводит слова Ямаля AS.