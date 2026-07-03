Сборная Швейцарии одержала победу над командой Алжира (2:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Варгас в центре поля сделал короткий пас на Йохана Манзамби, который вбежал в штрафную, в борьбе с Манди прошёл до лицевой, сделал прострел во вратарскую, где Эмболо подставил ногу и отправил мяч в сетку.
На 46-й минуте у Швейцарии получилась атака по правому флангу, Закария сделал прострел во вратарскую, после чего мяч отскочил к Ндою, который низом плотно пробил в дальний угол и был точен.
Результат матча
ШвейцарияБерн2:0АлжирАлжир
1:0 Брил Эмболо 10' 2:0 Дан Ндой 46'
Швейцария: Грегор Кобель, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария (Михел Эбишер 87'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Иоганн Манзамби (Ноа Окафор 71'), Дан Ндой (Сильван Видмер 87'), Рубен Варгас (Фабиан Ридер 71'), Брил Эмболо (Зеки Мохамед Амдуни 83')
Алжир: Лука Зидан, Райан Айт Нури, Рами Бенсебаини, Айсса Манди, Рафик Белгали (Адиль Бульбина 82'), Уссем Ауа (Амин Гуири 58'), Набиль Бенталеб (Анис Хадж-Мусса 71'), Рамиз Зерруки (Жауэн Аджам 58'), Ибрахим Маца, Рияд Марез (Хишем Будауи 71'), Фарес Шаиби
Жёлтые карточки: Фарес Шаиби 36' (Алжир), Хишем Будауи 72' (Алжир)
Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала, где 7 июля сыграет с победителем матча между Колумбией и Ганой. Алжирцы покидают турнир.