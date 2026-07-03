Сборная Швейцарии одержала победу над командой Алжира (2:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Швейцария — Алжир globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Варгас в центре поля сделал короткий пас на Йохана Манзамби, который вбежал в штрафную, в борьбе с Манди прошёл до лицевой, сделал прострел во вратарскую, где Эмболо подставил ногу и отправил мяч в сетку.

На 46-й минуте у Швейцарии получилась атака по правому флангу, Закария сделал прострел во вратарскую, после чего мяч отскочил к Ндою, который низом плотно пробил в дальний угол и был точен.

Результат матча Швейцария Берн 2:0 Алжир Алжир 1:0 Брил Эмболо 10' 2:0 Дан Ндой 46' Швейцария: Грегор Кобель, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария ( Михел Эбишер 87' ), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Иоганн Манзамби ( Ноа Окафор 71' ), Дан Ндой ( Сильван Видмер 87' ), Рубен Варгас ( Фабиан Ридер 71' ), Брил Эмболо ( Зеки Мохамед Амдуни 83' ) Алжир: Лука Зидан, Райан Айт Нури, Рами Бенсебаини, Айсса Манди, Рафик Белгали ( Адиль Бульбина 82' ), Уссем Ауа ( Амин Гуири 58' ), Набиль Бенталеб ( Анис Хадж-Мусса 71' ), Рамиз Зерруки ( Жауэн Аджам 58' ), Ибрахим Маца, Рияд Марез ( Хишем Будауи 71' ), Фарес Шаиби Жёлтые карточки: Фарес Шаиби 36' (Алжир), Хишем Будауи 72' (Алжир)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 4 Удары мимо 3 45 Владение мячом 55 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 2 10 Фолы 12

Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала, где 7 июля сыграет с победителем матча между Колумбией и Ганой. Алжирцы покидают турнир.