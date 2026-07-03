Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Испании.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Ранее на старте плей-офф португальцы одолели Хорватию со счетом 2:1.

«Сборная Испании — один из главных претендентов на победу на чемпионате мира. Мы будем хорошо готовы к этой игре, ведь мы хорошо знакомы с этой командой. Думаю, что это будет очень ровный и интересный матч», — приводит слова Роналду пресс-служба ФИФА.

В 1/16 финала капитан португальцев отметился голом с пенальти, а победный мяч в ворота Хорватии компенсированное время забил Гонсалу Рамуш.