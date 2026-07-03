Российские «Зенит» и «Спартак» проявляют активный интерес к атакующему полузащитнику «Фенербахче» Доржелесу Нене, сообщает издание Hurriyet.

Доржелес Нене globallookpress.com

Пока клубы не делали официального предложения по 23‑летнему футболисту, но общаются с его окружением, интересуясь деталями трансфера.

Сам «Фенербахче» готов отпустить Нене только в случае выгодного предложения и за сумму не менее 25 млн евро.

В минувшем сезоне малиец сыграл 47 матчей, забил в них 13 мячей и сделал 12 ассистов. Его контракт с турецким клубом действует до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает Нене в 20 млн евро.