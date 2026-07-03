Юлиан Нагельсманн покинул пост главного тренера сборной Германии после неудачного выступления команды на ЧМ-2026.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

По информации Bild, решение было принято после вылета немецкой сборной уже на стадии 1/16 финала. Бундестим сумела преодолеть групповой этап, однако в первом раунде плей-офф сенсационно уступила Парагваю в серии пенальти, завершив борьбу за трофей.

Таким образом, выступление на мировом первенстве было признано неудовлетворительным, что привело к уходу Нагельсманна с поста главного тренера национальной команды.

Главным кандидатом на вакантную должность считается Юрген Клопп.