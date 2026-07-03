Бывший главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал своё решение покинуть национальную команду после неудачного выступления на ЧМ-2026.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Несмотря на действующий контракт до окончания чемпионата Европы 2028 года, 38-летний специалист решил уйти после раннего вылета немецкой сборной с мирового первенства. В 1/16 финала Германия уступила Парагваю в серии пенальти.

«В последние дни я много думал, советовался с близкими людьми и с руководством союза. Принять это решение мне было очень нелегко. Моей высшей целью всегда был успех команды. После такого тяжёлого разочарования она заслуживает шанса на новый старт без негативного груза», — приводит слова Нагельсманна сайт Немецкого футбольного союза.

Нагельсманн возглавлял сборную Германии с сентября 2023 года. Ранее сообщалось, что новым наставником бундестим может стать Юрген Клопп.