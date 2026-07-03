Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал волевую победу над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Роберто Мартинес globallookpress.com

Наставник португальской команды отметил, что успех стал возможен благодаря глубине состава, а также вкладу как опытных футболистов, так и игроков, вышедших на замену.

«Криштиану отлично пробил пенальти. Роналду нанёс блестящий удар — кто на чемпионате мира сделает это лучше? Рамуш принёс огромную пользу, как и другие наши игроки. Мы добились своей цели и продолжаем работать дальше», — приводит слова Мартинеса Record.

Благодаря этой победе сборная Португалии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Следующим соперником команды станет Испания, которая ранее уверенно обыграла Австрию со счётом 3:0.