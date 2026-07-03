После увольнения с поста главного тренера Юлиана Нагельсмана Немецкий футбольный союз (DFB) сразу обратился к кандидатуре Юргена Клоппа.
По данным пресс‑службы DFB, 59‑летний наставник, который остаётся уже год без работы после ухода из «Ливерпуля», дал предварительное согласие возглавить Бундестим.
Клопп также известен по работе с дортмундской «Боруссией» и «Майнцем» и считается одним из самых авторитетных тренеров в мире.
На ЧМ‑2026 Германия дошла до 1/16 финала, где проиграла Парагваю (1:1, пенальти — 3:4).