После увольнения с поста главного тренера Юлиана Нагельсмана Немецкий футбольный союз (DFB) сразу обратился к кандидатуре Юргена Клоппа.

Юрген Клопп globallookpress.com

По данным пресс‑службы DFB, 59‑летний наставник, который остаётся уже год без работы после ухода из «Ливерпуля», дал предварительное согласие возглавить Бундестим.

Клопп также известен по работе с дортмундской «Боруссией» и «Майнцем» и считается одним из самых авторитетных тренеров в мире.

На ЧМ‑2026 Германия дошла до 1/16 финала, где проиграла Парагваю (1:1, пенальти — 3:4).