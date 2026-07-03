Немецкий футбольный союз (DFB) официально объявил об уходе Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера сборной Германии.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Как сообщается на официальном сайте организации, решение о расторжении контракта с 38-летним специалистом было принято единогласно. При этом сам Нагельсманн ещё накануне на закрытой встрече с руководством DFB попросил освободить его от должности после неудачного выступления команды на ЧМ-2026.

На мундиале в Северной Америке Германия добралась до 1/16 финала, но в первом раунде плей-офф в серии пенальти уступила Парагваю в серии пенальти.

Нагельсманн возглавлял сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством бундестим дошла до четвертьфинала домашнего Евро-2024, где уступила будущему победителю турнира — сборной Испании.