Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн высказался о своей игре в текущем сезоне.

Гарри Кейн globallookpress.com

«В этом сезоне у меня 72 гола, и я надеюсь, что впереди ещё несколько. Это, наверное, почти на 20 больше, чем когда-либо за мою карьеру, а у меня уже были довольно хорошие сезоны. Что касается моего самочувствия сейчас, то в целом сейчас чувствую себя на поле лучше, чем когда-либо прежде.

Независимо от ситуации, независимо от того, какой шанс мне выпадет, я понимаю, что способен забивать голы. Я просто думаю, что всё складывается в нужное время.

Перед крупными турнирами нужно немного удачи, чтобы быть в нужной физической форме, а это не всегда легко, особенно после сложных сезонов. В этом плане нынешний год меня порадовал. Для меня главное — следующий матч. Я в хорошем настроении. Просто хочу, чтобы следующая игра состоялась, и хорошо, что сейчас игры идут одна за другой», — цитирует Кейна ESPN.

Напомним, что в матче 1/16 финала ЧМ-2026 Гарри Кейн сделал дубль в ворота ДР Конго и принес своей команде победу со счетом 2:1.