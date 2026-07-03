Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес высоко оценил выступление португальца Криштиану Роналду в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Хорватии.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По словам мексиканца, после первого матча турнира форвард подвергся серьёзной критике, однако сумел ответить на неё своей игрой и результативностью.

«После первого матча на чемпионате мира Роналду сильно критиковали. Во второй игре он забил и показал, что его не нужно списывать со счетов.

41 год, 976 голов забито, а он всё ещё бежит назад со скоростью 30 км/ч. Он снова заставил всех замолчать. Пример для всех игроков», — сказал Эрнандес в эфире Fox Sports.

Следующим соперником сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 станет Испания.