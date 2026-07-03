Нападающий сборной Франции Дезире Дуэ высказался о конкуренции в линии атаки национальной команды на ЧМ-2026.

Дезире Дуэ globallookpress.com

«Конкуренция в атаке тянет всех нас вверх. В защите мы очень сильны. У нас очень хорошие полузащитники и лучшие нападающие в мире. Тренер создал группу из 26 игроков, где у каждого своя роль. Я держу себя в готовности и, как только появляюсь на поле, выкладываюсь на 100%», — приводит слова Дуэ beIN SPORTS.

Дуэ выходил на поле во всех трёх матчах группового этапа, а также в игре 1/16 финала против Швеции (3:0).