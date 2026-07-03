Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итог матча против Австрии (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Великие команды показывают себя, когда это нужно. Мы внимательно отнеслись к тому, что происходило в предыдущих матчах. Нам удалось достичь почти полного совершенства во всех аспектах. Но должны продолжать прогрессировать. Всё можно ещё немного улучшить. В плей-офф соперники ещё более сложные. Наше мышление становится лучше. Команда требует всё больше и больше», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Сборная Испании благодаря этой победе вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия.