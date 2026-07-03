Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Давид Алаба globallookpress.com

«В первые 20-25 минут у нас всё было нормально, но после первого перерыва, думаю, они немного изменились, и нам стало сложнее. Они очень сильны с мячом. Они много владеют мячом, и после 90 минут трудно просто бегать за ним. У них есть игроки хорошего качества, и они очень опасны», — приводит слова Алабы DAZN.

Сборная Испании благодаря этой победе вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия.