Российский защитник Илья Агапов официально покинул ЦСКА и продолжит карьеру в «Уфе» на постоянной основе.

Илья Агапов globallookpress.com

Как сообщила пресс-служба московского клуба, стороны достигли договорённости о полноценном трансфере 25-летнего футболиста в команду из Башкортостана. Таким образом, сотрудничество Агапова с ЦСКА завершилось.

Минувший сезон защитник провёл в «Уфе» на правах аренды. За это время он помог команде сохранить место в Первой лиге и убедил руководство клуба в необходимости оформить полноценный переход.

В сезоне-2025/26 Агапов принял участие в 10 матчах за «Уфу», получив пять жёлтых карточек. По итогам чемпионата уфимский клуб занял 15-е место в турнирной таблице Лиги PARI и сумел избежать вылета.