Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович прокомментировал предстоящую игру 1/16 финала против Швейцарии на ЧМ‑2026.

Владимир Петкович globallookpress.com

«Мир футбола стал универсальным. Все знают друг друга. В игре не осталось настоящих секретов. Я не думаю, что знание кого‑то или кого‑то ещё является большим преимуществом, точно так же, как я знаю игроков, игроки знают меня, и это огромное удовольствие — встретиться с ними. Будет приятно встретиться и поприветствовать их, но после этого игроки выйдут на поле, и я, безусловно, ожидаю тяжёлого матча. Чтобы выиграть, нам нужно выложиться на 120 процентов против очень достойной швейцарской команды.

Это матч между двумя командами, которые, безусловно, показывают хороший футбол. Это две стороны, которые, безусловно, захотят добиться результата. Швейцарии это нужно, потому что они публично заявили, что хотят выйти как минимум в четвертьфинал, а мы уже достигли двух огромных целей — не только вышли на чемпионат мира в целом, но и вышли из группы. Я очень хочу участвовать в этом матче, но я также очень хочу выиграть игру и продолжать движение вперёд», — сказал 62‑летний специалист на пресс‑конференции.

Петкович до Алжира работал со Швейцарией с 2014 по 2021 год. Игра состоится 3 июля в 6:00 (мск).