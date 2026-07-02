Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о фаворитах ЧМ-2026.

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Может ли Испания вылететь в 1/16 финала? Наверное, это можно предположить, но всё‑таки испанцы для меня по‑прежнему остаются одними из фаворитов. Анализируя то, как иногда проходят такие длительные турниры, понимаю, что не всегда важно, как ты начинаешь.

Если ты всё‑таки не вылетел, то такие команды, как Испания, Франция, Бразилия и Аргентина, должны проявить свой класс и набрать форму по ходу этого очень длинного турнира», — цитирует Осинькина « Матч ТВ ».

Напомним, что ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.