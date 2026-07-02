«Манчестер Юнайтед» формирует новый список кандидатов на усиление центральной зоны после срыва сделки по португальскому полузащитнику Матеушу Фернандешу, который предпочел перейти в лондонский «Тоттенхэм», информирует BBC Sport.

Феликс Нмеча globallookpress.com

По сведениям источника, боссы манкунианцев изучают варианты с приглашением Феликса Нмечи, Тайлера Адамса, Карлоса Балеба и Алекса Скотта, одновременно с этим продолжая отслеживать положение дел опорного хавбека мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.

Несмотря на потерю приоритетной трансферной цели, руководство «красных дьяволов» сохраняет абсолютную убежденность в правильности выбранного курса и планирует до конца летнего трансферного окна гарантированно закрыть вопрос с качественным укреплением полузащиты.