Лондонский «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша.

Матеуш Фернандеш globallookpress.com

Ранее в спортивных средствах массовой информации сообщалось, что руководство «молотобойцев» установило за трансфер португальского футболиста ценник в размере 99 миллионов евро. В то время как другой претендент на игрока, «Манчестер Юнайтед», посчитал данную сумму чрезмерно завышенной и вышел из гонки, «шпоры» согласились выплатить требуемую компенсацию и успешно завершили сделку.

В минувшем игровом сезоне Фернандеш являлся стабильным игроком основного состава «Вест Хэма», приняв участие в 42 поединках во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами, а его прежнее долгосрочное соглашение было рассчитано до лета 2030 года.