Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии.

Роберто Мартинес globallookpress.com

«Мы только что закончили первый чемпионат мира, а теперь начинаем второй. Только после его окончания мы сможем дать окончательную оценку. Важно то, как мы действовали в сложных ситуациях как в матче с Колумбией: оборонялись в штрафной, демонстрировали высокую интенсивность и стойкость в защите и не пропустили ни одного мяча.

Мы хорошо знаем сборную Хорватии, это будет совсем другая игра, и мы к ней хорошо подготовились. Что я могу пообещать португальскому народу, так это настрой, усилия и все те ценности, которые присущи португальцам и которые они пронесли через все испытания, готовые начать новый путь», — цитирует Мартинеса пресс-служба ФИФА.

Матч между командами состоится 3 июня на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, начало — в 02:00.