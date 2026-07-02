Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ-2026 между Испанией и Австрией.

Марко Арнаутович — форвард сборной Австрии globallookpress.com

«У австрийцев крепкая команда по европейским меркам. Наверняка они будут играть от обороны, они там выглядят дисциплинированно. Вопрос в том, как они справятся с Ямалем. Ему нужно уделять внимание, нельзя оставлять его один в один, нужно, чтобы постоянно второй человек страховал его.

Для испанцев матч против Австрии будет непростым. Если австрийцы закусятся, то у них будут шансы. У них есть футболисты, которые могут решить вопрос впереди, убежать и разыграть мяч в позиционных атаках. Качество у футболистов Австрии есть, будет хорошая игра. Если будет быстрый гол, то он разрушит планы команды, которая нацелена обороняться», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде 2 июля и начнется в 22:00 мск.